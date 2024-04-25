Найден самый непопулярный элемент благоустройства новых ЖК в Москве: за что его не любят застройщики

Пруд признан самым редким элементом благоустройства в новостройках Москвы

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пруд признан самым редким элементом благоустройства в новостройках Москвы, пишет во вторник "Строительная газета", в распоряжении которой оказалось исследование группы "Аквилон".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

С января 2023 года по март 2024 года в столице введены 17 жилых комплексов бизнес-класса общей площадью более 1,26 миллиона квадратных метров. И только в четырёх из них проектом предусмотрены собственные водоёмы.

В наиболее благоустроенном (доля благоустройства в общей площади застройки — 74%), на который стоило бы равняться другим застройщикам, будет декоративное озеро с извилистыми берегами, на которых расположатся помещения для медитаций и йоги, открытые площадки для отдыха и городские гостиные с диванами и навесами. Поодаль предполагаются "Сад цветущих сезонов" и авиарий-флорариум — пространство для теплолюбивых растений и певчих птиц.

В трёх других ЖК с водоёмами доля благоустройства от общей территории составляет 20-57%.

Ранее выяснилось, что новосёлам московских новостроек бизнес-класса катастрофически не хватает парков.