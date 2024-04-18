Исследование: московским новосёлам катастрофически не хватает парков

Менее 10% строящегося жилья в Москве расположено у парков

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Только 8,5% новостроек в Москве расположены у парков, передаёт в четверг Интерфакс со ссылкой на исследование агентства недвижимости NF Dom.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

"Только 8,5% всех квартир в столичных новостройках находятся в шаговой доступности от крупных парковых зон, причём половина этого объёма относится к бизнес-классу", — уточняется в сообщении.

Предложения на рынке первичного жилья распределены крайне неравномерно, заметили риелторы. Например, больше половины предлагаемых к покупке квартир бизнес-класса строятся рядом с парком "Событие" в Раменках, а в зелёных Сокольниках вообще нет квартир в продаже — одни апартаменты.

Средняя квартира бизнес-класса в московской новостройке стоит 32,5 миллиона рублей, или 506 тысяч рублей за квадратный метр.

К слову, директор одного агентства недвижимости Сергей Факира, агитируя за строительство дома в Подмосковье вместо покупки квартиры в Москве, приводил обильное озеленение и возможность отдыха на природе в качестве одного из аргументов.