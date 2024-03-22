Если хотите переехать, имейте в виду: дом в Подмосковье вдвое выгоднее квартиры в Москве. И комфортнее!

Риелтор призвал отказаться от квартиры в Москве в пользу дома в Подмосковье

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Дом в Подмосковье выгоднее и комфортнее квартиры в Москве, уверен генеральный директор компании "Азбука недвижимости" Сергей Факира. В интервью РИАМО он сравнил столичное и загородное жильё.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

"Средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости составляет от 70-80 до 100 тысяч рублей. В то же время цены на квартиры на первичном рынке в регионе находятся в диапазоне 160-170 тысяч ₽/м2, на вторичном — 120-140 тысяч рублей за "квадрат", — уточнил риелтор.

Он напомнил, что на ИЖС распространяются льготные программы ипотеки. Можно, например, взять до 12 миллионов рублей под 6% по семейной ипотеке и выстроить большой комфортабельный особняк площадью до 120-130 кв. м "под ключ".

"То есть вместо покупки трёхкомнатной квартиры можно построить полностью готовый для круглогодичного проживания дом со всеми необходимыми коммуникациями площадью более 100 "квадратов", — заметил Факира.

Загородная недвижимость обладает абсолютно неоспоримыми преимуществами — там можно всё то, что сложно в городских условиях: устроить шашлыки, заниматься спортом и садоводством, разводить крупных животных и т. п.

"С учётом этого, на мой взгляд, приобретение или строительство загородного дома в Подмосковье сегодня является более выгодным, чем покупка квартиры", — заключил эксперт.