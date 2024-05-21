Выращивать лилии можно из чешуек. Рассказываем подробно об этом процессе

Пошагово рассказываем, как вырастить лилии из чешуек

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выращивание лилий из чешуек - это увлекательный и креативный способ размножения этих элегантных цветов. Чешуйки лилий - это маленькие боковые отводки, которые образуются на луковицах. Их можно использовать для выращивания новых растений, так как они содержат все необходимые питательные вещества и клетки для размножения.

Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для того чтобы вырастить лилии из чешуек, вам понадобится следующее:

чешуйки лилий;

питательная почва для цветов;

пластиковые контейнеры или горшки;

песок;

полив

Шаг 1: подготовьте почву. Перемешайте питательную почву с песком для обеспечения хорошего дренажа.

Шаг 2: залейте почву в пластиковые контейнеры или горшки до верха.

Шаг 3: положите чешуйку лилии на поверхность почвы и немного придавите ее пальцем, чтобы она хорошо приклеилась.

Шаг 4: уберите контейнеры в теплое и яркое место, где будет свет, но не прямые солнечные лучи.

Шаг 5: регулярно поливайте почву. Она должна быть влажной, но не переувлажненной.

Через несколько недель вы увидите первые побеги и корешки, которые появятся из чешуек. Как только растения вырастут до приличного размера, их можно будет пересадить в горшки с более крупными размерами или высаживать в открытый грунт.