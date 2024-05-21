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Выращивать лилии можно из чешуек. Рассказываем подробно об этом процессе

Пошагово рассказываем, как вырастить лилии из чешуек

1:24
Садоводство » Цветы

Выращивание лилий из чешуек - это увлекательный и креативный способ размножения этих элегантных цветов. Чешуйки лилий - это маленькие боковые отводки, которые образуются на луковицах. Их можно использовать для выращивания новых растений, так как они содержат все необходимые питательные вещества и клетки для размножения.

Пошагово рассказываем, как вырастить лилии из чешуек
Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для того чтобы вырастить лилии из чешуек, вам понадобится следующее:

  • чешуйки лилий;
  • питательная почва для цветов;
  • пластиковые контейнеры или горшки;
  • песок;
  • полив

Шаг 1: подготовьте почву. Перемешайте питательную почву с песком для обеспечения хорошего дренажа.

Шаг 2: залейте почву в пластиковые контейнеры или горшки до верха.

Шаг 3: положите чешуйку лилии на поверхность почвы и немного придавите ее пальцем, чтобы она хорошо приклеилась.

Шаг 4: уберите контейнеры в теплое и яркое место, где будет свет, но не прямые солнечные лучи.

Шаг 5: регулярно поливайте почву. Она должна быть влажной, но не переувлажненной.

Через несколько недель вы увидите первые побеги и корешки, которые появятся из чешуек. Как только растения вырастут до приличного размера, их можно будет пересадить в горшки с более крупными размерами или высаживать в открытый грунт.

Лилии из чешуек. Мастер-класс
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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