Стали известны категории граждан, которым вернут деньги за оплату детского сада

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Адвокат назвал категории граждан, которым вернут деньги за оплату детского сада

1:00
Экономика

В России множество семей могут получать компенсации за оплату детского сада, исходя из федеральных, региональных и муниципальных программ.

Адвокат назвал категории граждан, которым вернут деньги за оплату детского сада
Фото: PxHere is licensed under CC0

Федеральный бюджет покрывает часть стоимости детского сада и питания для детей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На региональном уровне предусмотрены компенсации для неполных семей с низким доходом, семей с родителем-инвалидом, семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также для семей работников детских садов, многодетных семей и военнослужащих, сообщила адвокат Екатерина Лебедева в беседе с "Российской газетой".

Также предусмотрена компенсация для всех родителей, чьи дети посещают государственные и муниципальные дошкольные учреждения, варьирующаяся от 20% до 70% стоимости услуг в зависимости от количества детей в семье. Оплату услуг частных детских садов можно производить из средств материнского капитала.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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