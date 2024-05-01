Стали известны категории граждан, которым вернут деньги за оплату детского сада

Адвокат назвал категории граждан, которым вернут деньги за оплату детского сада

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России множество семей могут получать компенсации за оплату детского сада, исходя из федеральных, региональных и муниципальных программ.

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Федеральный бюджет покрывает часть стоимости детского сада и питания для детей участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На региональном уровне предусмотрены компенсации для неполных семей с низким доходом, семей с родителем-инвалидом, семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также для семей работников детских садов, многодетных семей и военнослужащих, сообщила адвокат Екатерина Лебедева в беседе с "Российской газетой".

Также предусмотрена компенсация для всех родителей, чьи дети посещают государственные и муниципальные дошкольные учреждения, варьирующаяся от 20% до 70% стоимости услуг в зависимости от количества детей в семье. Оплату услуг частных детских садов можно производить из средств материнского капитала.