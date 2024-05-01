Нагар в двигателе может убить ваш автомобиль. Узнайте, как этого избежать

Как избежать образования нагара в двигателе: советы экспертов

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Нагар в двигателе внутреннего сгорания является серьезной проблемой, ухудшающей его работу и производительность. Он образуется из-за неполного сгорания топливо-воздушной смеси, что часто происходит при детонации, калильном горении или из-за нарушений в топливной системе.

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Кроме того, отложения могут скапливаться при использовании старого моторного масла или при езде на низких оборотах, что приводит к перегреву и затвердеванию масляной пленки на внутренних поверхностях двигателя. Неправильная настройка газораспределительного механизма также способствует накоплению нагара.

Для борьбы с нагаром рекомендуется регулярно проводить диагностику и обслуживание двигателя, включая замену масла и проверку его компонентов. Длительные поездки и увеличение оборотов двигателя способствуют лучшему сгоранию топлива и предотвращению нагара. Использование бензина с высоким октановым числом также помогает уменьшить вероятность его образования.