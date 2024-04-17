Палата представителей США разделила помощь Украине, Израилю и союзникам на три проекта

Палата представителей США опубликовала три отдельных законопроекта, направленных на оказание помощи Израилю, Украине и союзникам в регионе Индийского океана и Тихого океана, что видно из опубликованных документов.
Как сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду, Палата представила три самостоятельных законопроекта. Вместо одобрения общего запроса Белого дома на $95 миллиардов, как предложено Сенатом, республиканцы, контролирующие Палату представителей, разработали собственные законопроекты о выделении финансовой помощи Израилю, Украине и партнерам в регионе Индийского океана и Тихого океана.
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