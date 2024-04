Кремль ждёт решений конгресса США по выделению помощи Украине. И будет мстить

Your browser does not support the audio element.

Если палата представителей конгресса США одобрит выделение 60 млрд долларов Украине, то последуют ответные жёсткие шаги со стороны ВС РФ и СК РФ.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain