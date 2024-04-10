Кремль ждёт решений конгресса США по выделению помощи Украине. И будет мстить

Москва примет ответные военные и юридические меры на выделение Украине США $60 млрд

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Если палата представителей конгресса США одобрит выделение 60 млрд долларов Украине, то последуют ответные жёсткие шаги со стороны ВС РФ и СК РФ.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

Главные вопросы Байдену от республиканцев по Украине

На этой неделе нижняя палата конгресса США возвращается с пасхальных каникул, чтобы заняться вопросом выделения средств на военную помощь Украине. В сенате пакет на 90 млрд долларов (из них — 60 млрд Украине) одобрен. В нижней палате вопрос блокировался республиканцами, которые хотят получить ответы на следующие вопросы у администрации Джозефа Байдена…

Что является победой Украины? Требует ли это от Украины возвращения "всей своей международно признанной территории", как утверждают президент Владимир Зеленский и другие? Или можно проще определить победу как предотвращение краха нынешнего правительства? Что подразумевается под предоставлением помощи Украине "столько, сколько потребуется"?

Карт-бланш на бесконечную войну

Эти вопросы были заданы министру обороны Ллойду Остину на слушаниях во вторник, 9 апреля, в сенатском комитете по вооружённым силам. Вопросы задавал сенатор-республиканец Эрик Шмитт.

Победу Украины Остин определил, как "увидеть Украину демократической и независимой страной, чтобы она могла бы защитить свою суверенную территорию и отразить агрессию". На второй вопрос Остин ответил витиевато, что "с точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Зеленский".

Шмитт отметил в резюме, что администрация Байдена не обозначила стратегию выхода из конфликта, поэтому выделение помощи — "это карт-бланш на войну, которая без каких-либо чётко обозначенных целей будет бесконечной".

"Я не стал голосовать за дополнительный пакет помощи, потому что у нас нет достаточного контроля за расходованием средств. И победа ещё не определена", — сказал Шмитт.

Сенатор-республиканец Томми Тубервилл задал Остину вопросы третий и четвёртый. Получив опять невнятные ответы, сенатор отметил, с 2014 года США потратили на нужды Киева уже 300 млрд долларов и это половина того, "что мы потратили на всю войну во Второй мировой войне".

Ежесекундно США отправляют на Украину 80 тысяч долларов и думают о том, чтобы дать Украине ещё больше денег, чтобы там тратили их впустую.

"Давайте начнем думать о нашей стране", — сказал Тубервиль.

Многие американские политики считают, что администрация Байдена ставит нереалистичные цели на Украине, поэтому продолжать убивать украинцев руками русских "аморально и бессмысленно".

Эти же люди считают, что Украина сейчас находится в лучшем военном положении, чтобы начать переговоры с РФ, исходя из реалий на местах. А стремление к максимальным целям, приведёт Украину к другим территориальным потерям и потере переговорных позиций.

Пока в палате представителей решается вопрос просто о вынесении на голосование пакета помощи.

Кремль внимательно наблюдает и будет мстить

РФ внимательно наблюдает за процессом. Кремль пока заморозил некоторые напрашивающиеся шаги после обвинений в причастности США к терактам в "Крокус Сити", и в Крыму.

Например, судьба американских БПЛА-разведчиков, курсирующих над Чёрным морем с целями наведения ударов по Крыму, будет решена так, как это сделали хуситы: они их уничтожили. Также Следственный комитет (СК) России обнародует данные и доведёт до суда уголовное дело о финансировании бомбового терроризма чиновниками из США, в частности через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", которая работает на территории Украины.

США — давно спонсор терроризма, в том числе против своих граждан, если вспомнить 09.09.2001. США взорвали "Северные потоки", но РФ не имеет возможности это доказать. Но люди, убиваемые бомбами и из автоматов, — это не железки, здесь Москва будет мстить до победного конца.

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