Если палата представителей конгресса США одобрит выделение 60 млрд долларов Украине, то последуют ответные жёсткие шаги со стороны ВС РФ и СК РФ.
На этой неделе нижняя палата конгресса США возвращается с пасхальных каникул, чтобы заняться вопросом выделения средств на военную помощь Украине. В сенате пакет на 90 млрд долларов (из них — 60 млрд Украине) одобрен. В нижней палате вопрос блокировался республиканцами, которые хотят получить ответы на следующие вопросы у администрации Джозефа Байдена…
Эти вопросы были заданы министру обороны Ллойду Остину на слушаниях во вторник, 9 апреля, в сенатском комитете по вооружённым силам. Вопросы задавал сенатор-республиканец Эрик Шмитт.
Победу Украины Остин определил, как "увидеть Украину демократической и независимой страной, чтобы она могла бы защитить свою суверенную территорию и отразить агрессию". На второй вопрос Остин ответил витиевато, что "с точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Зеленский".
Шмитт отметил в резюме, что администрация Байдена не обозначила стратегию выхода из конфликта, поэтому выделение помощи — "это карт-бланш на войну, которая без каких-либо чётко обозначенных целей будет бесконечной".
"Я не стал голосовать за дополнительный пакет помощи, потому что у нас нет достаточного контроля за расходованием средств. И победа ещё не определена", — сказал Шмитт.
Сенатор-республиканец Томми Тубервилл задал Остину вопросы третий и четвёртый. Получив опять невнятные ответы, сенатор отметил, с 2014 года США потратили на нужды Киева уже 300 млрд долларов и это половина того, "что мы потратили на всю войну во Второй мировой войне".
Ежесекундно США отправляют на Украину 80 тысяч долларов и думают о том, чтобы дать Украине ещё больше денег, чтобы там тратили их впустую.
"Давайте начнем думать о нашей стране", — сказал Тубервиль.
Многие американские политики считают, что администрация Байдена ставит нереалистичные цели на Украине, поэтому продолжать убивать украинцев руками русских "аморально и бессмысленно".
Эти же люди считают, что Украина сейчас находится в лучшем военном положении, чтобы начать переговоры с РФ, исходя из реалий на местах. А стремление к максимальным целям, приведёт Украину к другим территориальным потерям и потере переговорных позиций.
Пока в палате представителей решается вопрос просто о вынесении на голосование пакета помощи.
РФ внимательно наблюдает за процессом. Кремль пока заморозил некоторые напрашивающиеся шаги после обвинений в причастности США к терактам в "Крокус Сити", и в Крыму.
Например, судьба американских БПЛА-разведчиков, курсирующих над Чёрным морем с целями наведения ударов по Крыму, будет решена так, как это сделали хуситы: они их уничтожили. Также Следственный комитет (СК) России обнародует данные и доведёт до суда уголовное дело о финансировании бомбового терроризма чиновниками из США, в частности через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", которая работает на территории Украины.
США — давно спонсор терроризма, в том числе против своих граждан, если вспомнить 09.09.2001. США взорвали "Северные потоки", но РФ не имеет возможности это доказать. Но люди, убиваемые бомбами и из автоматов, — это не железки, здесь Москва будет мстить до победного конца.
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