Как избежать мошенничества при планировании отпуска: распространённые схемы и методы защиты

В преддверии сезона отпусков множество людей начинают планировать свой отдых, искать подходящие направления, комфортабельные отели и доступные авиабилеты.
Однако в это же время активизируются мошенники, стремящиеся воспользоваться желанием туристов сэкономить. Вот несколько распространенных методов обмана и советы, как избежать ловушек.
Продажа туров через поддельные сайты
Мошенники создают сайты, имитирующие реальные отели, которые могут быть закрыты или даже не существовать. Внешне такие сайты выглядят идентично настоящим, но предлагают заманчивые цены. Оплатив бронь, туристы приезжают и обнаруживают, что их бронь нигде не зарегистрирована.
Мошенничество с доступом к телефону
Некоторые мошенники предлагают "легкий заработок" за оставление положительных отзывов о туристических услугах. Они просят пройти онлайн-интервью, включая демонстрацию экрана телефона, что позволяет им получить доступ к банковским и другим личным данным.
Обман от частных лиц
Злоумышленники привлекают клиентов низкими ценами и требуют предоплату на личные карты. Затем отдых не состоится, и вернуть деньги будет сложно, так как сделка была заключена с физическим лицом.
Советы по защите:
Тщательная проверка информации и внимательное отношение к деталям помогут избежать неприятных ситуаций во время планирования отдыха.
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