Как избежать мошенничества при планировании отпуска: распространённые схемы и методы защиты

Безопасный отдых:как распознать и предотвратить обман при бронировании туров

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В преддверии сезона отпусков множество людей начинают планировать свой отдых, искать подходящие направления, комфортабельные отели и доступные авиабилеты.

Фото: 500px.com by Johan Larsson is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако в это же время активизируются мошенники, стремящиеся воспользоваться желанием туристов сэкономить. Вот несколько распространенных методов обмана и советы, как избежать ловушек.

Продажа туров через поддельные сайты

Мошенники создают сайты, имитирующие реальные отели, которые могут быть закрыты или даже не существовать. Внешне такие сайты выглядят идентично настоящим, но предлагают заманчивые цены. Оплатив бронь, туристы приезжают и обнаруживают, что их бронь нигде не зарегистрирована.

Мошенничество с доступом к телефону

Некоторые мошенники предлагают "легкий заработок" за оставление положительных отзывов о туристических услугах. Они просят пройти онлайн-интервью, включая демонстрацию экрана телефона, что позволяет им получить доступ к банковским и другим личным данным.

Обман от частных лиц

Злоумышленники привлекают клиентов низкими ценами и требуют предоплату на личные карты. Затем отдых не состоится, и вернуть деньги будет сложно, так как сделка была заключена с физическим лицом.

Советы по защите:

Не перечисляйте полную сумму предоплаты, если вас торопят или есть подозрительные требования.

Проверяйте информацию об отеле или туроператоре: изучите условия отмены бронирования, убедитесь в реальности отеля, проверьте отзывы.

Обращайтесь за услугами только к лицензированным туроператорам и агентствам.

Тщательная проверка информации и внимательное отношение к деталям помогут избежать неприятных ситуаций во время планирования отдыха.