Казус-белли: Дания, Швеция и Финляндия ставят вопрос о перекрытии Финского залива российским танкерам

Дания, Швеция и Финляндия угрожают перекрыть РФ выход в Балтийское море

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Дания, Швеция и Финляндия хотят перекрыть российским танкерам путь через Финский залив в Балтийское море по причине их "непризнанной" страховки.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс is licensed under public domain

Россию обвиняют в желании устроить экологическую катастрофу

В начале апреля министры иностранных дел восьми стран Северо-Балтийской группы встретились на шведском острове Готланд, чтобы обсудить, как "бороться с российским флотом", сообщает Splash247.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что Россия "готова создать "экологический хаос", проводя "непригодные к плаванию нефтяные танкеры через Балтийское море в нарушение всех морских правил". По его мнению, Россия даже желает, чтобы "стареющий и незастрахованный российский теневой флот вызвал экологическую катастрофу".

"Риск экологических катастроф существует каждый день, и особенно в районе Балтийского моря он может быть очень серьезным, если что-то произойдет", — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как НАТО будет бороться с российским флотом

"Балтийское море становится озером НАТО", — сказал в прошлом месяце министр иностранных дел Латвии и кандидат на пост главы НАТО Кришьянис Кариньш.

Швеция, Финляндия, Дания и другие мелкие прибалтийские страны — члены НАТО, хотят, согласно данным в СМИ:

ввести запрет на дозаправку и перегрузку танкерного флота в заливе;

ввести обязательство брать датских лоцманов при проводке танкеров через пролив Эресунн.

Подключили и "Гринпис", которая проводит демарши на рейде.

"Мы призываем шведское правительство прекратить позволять дозаправщику "Циркону" работать в шведской исключительной экономической зоне и тем самым удалить важнейшую инфраструктуру российского флота, который финансирует войну в Украине", — заявил Рольф Линдаль, активист кампании за мир и энергетику в Greenpeace Nordic.

Морской эксперт экологической организации WWF Ванесса Райан добавила, что существует "большая обеспокоенность , так как есть суда в плохом состоянии и нет информации ни о подготовке экипажа, ни о страховании и так далее". Заметим, что нет — у Запада, почему-то решившего, что он незаменим в страховании судов.

Ограничения против российских танкеров хотят внести в состав европейского пакета №14 против РФ, который хотят принять до лета.

Создадут ли Дания, Швеция и Финляндия казус-белли?

Такие приготовления означают, что доступ России к Балтийскому морю из Санкт-Петербурга и других портов, таких как Калининград может быть отсечён.

И Россия это так просто не оставит. Поэтому Бильстрем тут же "дал заднюю", заверив Guardian, что члены НАТО вряд ли могут рисковать репутацией — уж очень эти планы напоминают действия хуситов в Красном море.

Кроме того, нежизнеспособность идеи состоит в том, что мировое судоходство многонационально, схемой "теневого флота" пользуются многие страны, особенно подсанкционные. Накоплен большой опыт по быстрой смене флага и порта приписки.

Что касается лоцманов из Дании, то прошлой осенью газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает планы, согласно которым Дания, контролирующая проливы у входа в Балтийское море, может получить задание проверять или даже блокировать суда, которые не имеют "признанную страховку". Есть якобы положение в морском праве, что если страна считает, что судно "опасно", то может его проверить и завернуть.

Но это может спровоцировать ответные меры или судебные иски со стороны России, потому что страхование у судов есть — российское. Идёт прокси-война, которая обуславливает дальнейшее существование "теневого флота". Нападение на него — это казус белли.

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