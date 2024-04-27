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Олег Артюков
Проблема: в Евросоюзе не могут поделить доходы от активов России

В ЕС ссорятся из-за того, как поделить доходы от российских активов

2:46
Экономика

Европейские страны в очередной раз столкнулись с разногласиями по вопросу использования замороженных активов России. На этот раз спор разгорелся из-за планов Бельгии взимать налоги с прибыли, полученной от этих активов, сообщает издание Politico.

В ЕС ссорятся из-за того, как поделить доходы от российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

Бельгийские власти планируют взять более 50% налогов с 2,5-3 млрд евро прибыли, которая должна поступить от замороженных на базе Euroclear российских активов. Значительная часть этой сумму, уверяют в Бельгии, будет направлена на "поддержку Украины".

Однако такой подход не устраивает Еврокомиссию, которая рассчитывала направить эти средства в свой бюджет, а затем перечислить их Украине.

Представители ЕС недовольны тем, что Бельгия хочет оставить себе большую часть прибыли, полученной от замороженных активов.

В результате, другие страны Европы, а также США, призвали Бельгию отказаться от своего плана взимать высокие налоги.

На счетах бельгийского депозитария Euroclear находится большая часть замороженных западными странами российских активов — порядка 190 млрд евро.

Стоит напомнить, что между Россией, Бельгий и Люксмбургом действует заключённый в 1989 году договор о защите и поощрении инвестиций.

В пятой статье договора указано, что инвестиции не подлежат экспроприации, национализации или другим мерам с аналогичными последствиями, за исключением случаев, когда они принимаются в общественных интересах с соблюдением установленной законом процедуры и не обладают дискриминационным характером.

Также предусмотрено обязательство выплаты компенсации стороной, нарушившей договор. В связи с этим в Бельгии ранее высказывались предположения, что Россия может такую компенсацию потребовать.

А глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявляла о давлении со стороны США на Евросоюз по поводу замороженных активов России.

В США и в самом деле куда более активны в плане инициатив по конфискации российских активов. Даже законопроект на эту тему приняли.

Но дело в том, что таких активов в юрисдикции порядка пяти-шести миллиардов долларов по разным оценкам. То есть для финансовой системы самих США больших проблем не предвидится.

А вот для финансовой системы Европейского сообщества вполне себе предвидятся. Потому государства сообщества без особого энтузиазма относятся к инициативе по конфискации. Хотя, конечно, это не означает, что они не уступят давлению Вашингтона.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бельгия евросоюз
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