Сихарулидзе назвал то, что происходит вокруг Валиевой, "бадягой" и чьими-то фантазиями

Антон Сихарулидзе призвал не фантазировать по делу Валиевой, а поддержать её

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Временно исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе выразил свою позицию относительно дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой.

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сихарулидзе утверждает, что вокруг спортсменки распространяются много фейков. Он призвал общество быть благородным и поддерживать Валиеву.

"Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая "бадяга", которая на 99% является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать", — сказал Сихарулидзе в разговоре с ТАСС.

Сихарулидзе также настоятельно рекомендует ждать официальных заявлений соответствующих организаций, прежде чем делать какие-либо выводы относительно Камилы и её дела.

Спортсмен отметил, что создание негативной атмосферы только ухудшает ситуацию для молодой фигуристки, и призвал к человечности и сочувствию в данной ситуации.

Ранее, в январе, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил.