Сихарулидзе назвал то, что происходит вокруг Валиевой, "бадягой" и чьими-то фантазиями

Временно исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Антон Сихарулидзе выразил свою позицию относительно дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой.
Сихарулидзе утверждает, что вокруг спортсменки распространяются много фейков. Он призвал общество быть благородным и поддерживать Валиеву.
"Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая "бадяга", которая на 99% является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать", — сказал Сихарулидзе в разговоре с ТАСС.
Сихарулидзе также настоятельно рекомендует ждать официальных заявлений соответствующих организаций, прежде чем делать какие-либо выводы относительно Камилы и её дела.
Спортсмен отметил, что создание негативной атмосферы только ухудшает ситуацию для молодой фигуристки, и призвал к человечности и сочувствию в данной ситуации.
Ранее, в январе, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
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