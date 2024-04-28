Кофе: друг или враг красоты и здоровья

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Как воздействует кофе на здоровье и внешний вид

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Дебаты вокруг воздействия кофе на здоровье и красоту приводят к различным мнениям. Некоторые утверждают, что кофе следует избегать ради сохранения красоты, в то время как другие утверждают, что этот напиток приносит не только энергию, но и помогает поддерживать молодость. Что же из этого верно?

Как воздействует кофе на здоровье и внешний вид
Фото: unsplash.com by Афина Лам is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вред от кофе может проявиться у лиц с хроническими заболеваниями, так как кофеин может ухудшить их состояние. Например, для тех, кто страдает от гипертонии, употребление кофеина может привести к проблемам с сердцем и сосудами, а также вызвать обострение гастрита и язвы желудка. Касательно внешнего вида, кофе является красящим напитком и может вызывать пигментацию зубной эмали, оставляя желтоватый налет. Еще одним негативным аспектом является возможное появление отеков, особенно при употреблении кофеина во второй половине дня, что может привести к внешнему виду, не такому свежему и подтянутому.

Тем не менее, некоторые сторонники кофе утверждают, что этот напиток может оказать положительное воздействие на здоровье и внешность. Большое количество антиоксидантов, содержащихся в кофе, помогает защитить организм от старения и могут замедлить появление морщин. Однако для получения максимальной пользы от кофе следует употреблять его без добавления молока, так как оно может нейтрализовать действие антиоксидантов. Кроме того, кофеин может стимулировать рост волос, делая их сильнее и блестящими. Также кофе может положительно влиять на загар и состояние кожи, делая ее более чистой и уменьшая появление высыпаний.

Однако важно помнить, что только натуральный кофе оказывает такое благотворное воздействие на организм, в то время как растворимый кофе почти не приносит пользы.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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