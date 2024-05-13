Подготовка к лунной миссии NASA в разгаре: на космодроме начато строительство пусковой платформы

NASA сообщила о строительстве платформы для запуска космического корабля на Луну

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

В Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде строят мобильную платформу для американской лунной миссии "Артемида", сообщили в агентстве в минувшую пятницу.

Фото: NASA by Madison Tuttle is licensed under public domain

Возведение металлических конструкций впечатляющих размеров начато 9 мая. Они предназначены для обеспечения запуска мощной ракеты агентства SLS (Space Launch System) Block 1B в рамках Artemis IV и других будущих проектов.

"Каждый установленный болт и ферма символизируют следующий этап возвращения человечества на Луну", — доволен менеджер программы NASA Exploration Ground Systems Шон Куинн.

Специально изготовленные 2,5-метровые временные пьедесталы облегчают подъём массивных деталей, некоторые из которых весят больше 40 тысяч тонн. В дальнейшем с их помощью будет осуществляться гусеничная транспортировка полезных грузов к ракете.

Строительство платформы — это тяжёлая совместная работа сотен рабочих и инженеров, включая сотрудников сторонних производств по всей стране, заявил менеджер по интеграции наземных систем программы EGS NASA Даррел Фостер.

В дальнейшем внутри ферм проведут трубопроводы и установят электрооборудование. Установка — многоразовая, должна обеспечить несколько запусков космического корабля "Орион" при помощи ракеты SLS Block 1B с усовершенствованной верхней ступенью.

В рамках программы "Артемида" NASA хочет отправить на Луну первую женщину, первого цветного человека и первого международного астронавта. В отдалённой перспективе — покорение Марса.

Зачем людям летать на Луну