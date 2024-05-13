ВСС вводит добровольное страхование жилья через платежки ЖКХ, стоимость — 50 рублей в месяц

Опцию страхования жилья могут внести в состав платежей ЖКХ

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно информации от Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя месячная стоимость страховки для жилой площади в 55 квадратных метров по региональным программам оценивается в 50 рублей, сообщает rg.ru.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

ВСС подчеркивает, что включение опции добровольного страхования в квитанции ЖКХ повысит доступность этой услуги для граждан благодаря устранению посредников, что снизит её стоимость.

Пользователи получат возможность самостоятельно выбирать, стоит ли включать эту услугу, отмечая соответствующий пункт в платёжке. Президент ВСС Евгений Уфимцев объяснил, что текущее законодательство создаёт механизм, который распределяет ответственность между страховой компанией, Российской национальной перестраховочной компанией и региональными властями. Это направлено на то, чтобы услуга была доступна всем гражданам и применима к любому зарегистрированному жилому объекту.



