Садальский высказался о финале "Евровидения": мы могли бы стать победителями

Станислав Садальский объяснил, что думает об эпатажных европейских участниках музыкального конкурса "Евровидение".
Садальский назвал "Евровидение" обычным конкурсом в толерантной Европе. Лидера соревнования рэпера Nemo актёр, по его собственному признанию, перепутал с "мужественной девушкой".
"Ничего страшного у нас, таких пруд пруди, мы могли бы стать победителями. Мне кажется за него голосовали зрители по приколу, веселились", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Артист вспомнил слова Фёдора Тютчева, который призывал "позорную Европу" молчать и не качать свои права.
Ранее Садальский призвал директора Первого канала Константина Эрнста учиться у создателей конкурса "Евровидения", где, по словам актёра, хороший звук и свет.
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