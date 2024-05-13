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Садальский высказался о финале "Евровидения": мы могли бы стать победителями

Садальский оценил финал "Евровидения": голосовали зрители по приколу

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, что думает об эпатажных европейских участниках музыкального конкурса "Евровидение".

Садальский оценил финал "Евровидения": голосовали зрители по приколу
Фото: flickr.com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Садальский назвал "Евровидение" обычным конкурсом в толерантной Европе. Лидера соревнования рэпера Nemo актёр, по его собственному признанию, перепутал с "мужественной девушкой".

"Ничего страшного у нас, таких пруд пруди, мы могли бы стать победителями. Мне кажется за него голосовали зрители по приколу, веселились", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Артист вспомнил слова Фёдора Тютчева, который призывал "позорную Европу" молчать и не качать свои права.

Ранее Садальский призвал директора Первого канала Константина Эрнста учиться у создателей конкурса "Евровидения", где, по словам актёра, хороший звук и свет.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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