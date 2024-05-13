Запасы на зиму: для чего кошка закапывает миску с едой

Стало известно, почему кошка закапывает миску с едой

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы обладаете кошкой, то, возможно, замечали, как ваша мохнатая подруга пытается закопать свою миску с кормом, активно работая лапой.

Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Давайте разберем, почему это происходит и стоит ли волноваться.

Первопричиной такого поведения является генетическая память. У диких предков наших домашних кошек еды было не в избытке, и они стремились её сохранить и защитить от других хищников, закапывая в землю.

Также это повадка часто встречается у кошек, которые некоторое время были вынуждены выживать на улице без помощи человека. Эти животные приобрели навык прятать пищу.

Иногда кошка может пытаться передвинуть миску с места на место лапой, если ей кажется, что она стоит в неудачном месте — например, где грязно или шумно. В этом случае кот не стремится закопать корм, а хочет его переставить.

Причина может крыться и в неудобной посуде для кормления. Стоит рассмотреть возможность приобретения более широких и неглубоких мисок.

В конечном счете, такое поведение может быть признаком болезни или стресса у животного. В таком случае лучше всего будет обратиться к ветеринару.