Запасы на зиму: для чего кошка закапывает миску с едой

Если вы обладаете кошкой, то, возможно, замечали, как ваша мохнатая подруга пытается закопать свою миску с кормом, активно работая лапой.
Давайте разберем, почему это происходит и стоит ли волноваться.
Первопричиной такого поведения является генетическая память. У диких предков наших домашних кошек еды было не в избытке, и они стремились её сохранить и защитить от других хищников, закапывая в землю.
Также это повадка часто встречается у кошек, которые некоторое время были вынуждены выживать на улице без помощи человека. Эти животные приобрели навык прятать пищу.
Иногда кошка может пытаться передвинуть миску с места на место лапой, если ей кажется, что она стоит в неудачном месте — например, где грязно или шумно. В этом случае кот не стремится закопать корм, а хочет его переставить.
Причина может крыться и в неудобной посуде для кормления. Стоит рассмотреть возможность приобретения более широких и неглубоких мисок.
В конечном счете, такое поведение может быть признаком болезни или стресса у животного. В таком случае лучше всего будет обратиться к ветеринару.
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