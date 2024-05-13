Как путешествовать по Баку: советы от российской туристки о движении и культуре гостеприимства

Россиянка развеяла мифы об Азербайджане

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница Елена поделилась своими впечатлениями о поездке в Азербайджан через Дзен-канал "Лайк Трэвел Путешествия".

Фото: commons.wikimedia.org by Çələbi07 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Она рассказала о своих опасени ях перед поездкой в одиночку из-за неопределенности в отношении местного отношения к женщинам. По прибытии в Баку Елена столкнулась с интенсивным дорожным движением, отсутствием пешеходных переходов и светофоров, что сначала ошеломило её. Однако местные жители быстро пришли на помощь: мужчины помогли ей безопасно перейти дорогу и предложили свою помощь в ориентации по городу.

Молодые люди на набережной активно предлагали показать достопримечательности и рекомендовали места для доступного обеда. Елена подчеркнула гостеприимство и доброжелательность азербайджанцев, которые не раз оказывали помощь в разных ситуациях, помогая с тяжелыми сумками и предусмотрительно открывая двери.