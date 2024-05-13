Альтернативные способы отопления дома весной: не только дрова

Весной выгоднее топить дом пеллетами, посоветовал профессор МЭИ

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Профессор кафедры "ПТС" НИУ "МЭИ" Евгений Гашо рассказал агентству "Прайм" об альтернативных источниках энергии для отопления частного дома или дачи в межсезонье.

Фото: Flickr by U.S. Department of Agriculture is licensed under CC BY 2.0 DEED

Солнечные коллекторы

"Такие приспособления обычно устанавливают на крыше домов или на открытой площадке, где они максимально поглощают солнечное излучение, а потом отдают тепло в дом, греют воду", — пояснил специалист.

Тепловые насосы

Они двусторонние: то есть в промозглую погоду могут отапливать дом, а в жару — охлаждать.

Цены на такие установки варьируются в широком диапазоне, начиная от 35 тысяч рублей.

Пеллетные котлы

Пеллеты — прессованные гранулы из отходов деревообрабатывающего производства — очень популярный вид топлива. И довольно выгодный — они продаются по цене от 6 тысяч рублей за тонну.

Электрообогреватели профессор не советует — разоритесь на оплате счетов за свет.