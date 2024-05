Альтернативные способы отопления дома весной: не только дрова

Профессор кафедры "ПТС" НИУ "МЭИ" Евгений Гашо рассказал агентству "Прайм" об альтернативных источниках энергии для отопления частного дома или дачи в межсезонье.

Фото: Flickr by U.S. Department of Agriculture is licensed under CC BY 2.0 DEED