Альтернативные способы отопления дома весной: не только дрова

Профессор кафедры "ПТС" НИУ "МЭИ" Евгений Гашо рассказал агентству "Прайм" об альтернативных источниках энергии для отопления частного дома или дачи в межсезонье.
"Такие приспособления обычно устанавливают на крыше домов или на открытой площадке, где они максимально поглощают солнечное излучение, а потом отдают тепло в дом, греют воду", — пояснил специалист.
Они двусторонние: то есть в промозглую погоду могут отапливать дом, а в жару — охлаждать.
Цены на такие установки варьируются в широком диапазоне, начиная от 35 тысяч рублей.
Пеллеты — прессованные гранулы из отходов деревообрабатывающего производства — очень популярный вид топлива. И довольно выгодный — они продаются по цене от 6 тысяч рублей за тонну.
Электрообогреватели профессор не советует — разоритесь на оплате счетов за свет.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.