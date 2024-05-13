Остро-кислый имбирный пунш для любителей коктейлей: готовится с добавлением апельсинового сока и перца чили

Имбирный пунш — остро-кислый напиток, который можно приготовить всего за 10 минут.
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В этом рецепте напиток приготовлен с использованием апельсинового сока, имбиря, зелёного перца чили, сиропа гренадина, лимонного сока и соли. Этот холодный имбирный пунш обязательно понравится любителям коктейлей.
Ингредиенты
150 мл апельсинового сока
Кусочек имбиря
1/4 чайной ложки соли
2 зелёных перца чили
1 чайная ложка лимонного сока
3 капли сиропа гренадин
Приготовление
Очистите имбирь и мелко нарежьте его в небольшой миске. Затем промойте зелёный перец чили и также нарежьте его.
В шейкер добавьте апельсиновый сок, лимонный сок, соль, мелко нарезанный имбирь и зелёный перец чили, хорошо встряхните.
Перелейте напиток в коктейльный бокал и в центр налейте сироп гренадин. Подавать охлаждённым.
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