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Остро-кислый имбирный пунш для любителей коктейлей: готовится с добавлением апельсинового сока и перца чили

Имбирный пунш: готовится всего за 10 минут

1:02
Еда

Имбирный пунш — остро-кислый напиток, который можно приготовить всего за 10 минут.

Имбирный пунш: готовится всего за 10 минут
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом рецепте напиток приготовлен с использованием апельсинового сока, имбиря, зелёного перца чили, сиропа гренадина, лимонного сока и соли. Этот холодный имбирный пунш обязательно понравится любителям коктейлей.

Ингредиенты

  • 150 мл апельсинового сока
  • Кусочек имбиря
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 2 зелёных перца чили
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 3 капли сиропа гренадин

Приготовление

  1. Очистите имбирь и мелко нарежьте его в небольшой миске. Затем промойте зелёный перец чили и также нарежьте его.
  2. В шейкер добавьте апельсиновый сок, лимонный сок, соль, мелко нарезанный имбирь и зелёный перец чили, хорошо встряхните.
  3. Перелейте напиток в коктейльный бокал и в центр налейте сироп гренадин. Подавать охлаждённым.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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