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Пять мифов о приседаниях, которые нужно развенчать, чтобы достичь лучших результатов тренировок ягодиц

Пять мифов о тренировке ягодиц: правда или вымысел

2:14
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Построение идеальной фигуры часто сводится к формированию идеальной попы, что понятно, учитывая, как она может повлиять на общее впечатление о вашем внешнем виде. Однако большинство женщин не уделяют достаточного внимания тренировке ягодичных мышц, что может препятствовать достижению желаемых результатов. Для того чтобы помочь вам выделиться среди остальных, в этой статье мы разберем пять распространенных мифов о тренировке ягодиц.

Пять мифов о тренировке ягодиц: правда или вымысел
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Миф 1. Для тренировки ягодиц нужны только тяжелые веса. Ранее исследования определяли преимущественное влияние быстро сокращающихся мышечных волокон (FT-волокон) на рост большой ягодичной мышцы. Однако более последние исследования показывают, что необходимо балансировать тренировки, включая как упражнения с тяжелыми весами и малым количеством повторений, так и упражнения на гипертрофию с большим числом повторений.

Миф 2. Приседания достаточно для формирования идеальной попы. Исследования показывают, что приседания, хотя и эффективны, лучше всего сочетать с другими упражнениями, такими как становая тяга и гиперэкстензия, чтобы максимально активировать целевую мышцу.

Миф 3. Достаточно тренировать ягодицы один раз в неделю. Оптимальная частота тренировок зависит от ряда факторов, включая тип мышц и индивидуальные особенности. Большие мышцы, такие как Gluteus Maximus, могут тренироваться два-три раза в неделю для оптимальных результатов.

Миф 4. Не нужно разнообразие упражнений. Исследования показывают, что Gluteus Maximus состоит из различных частей, которые могут быть оптимально обработаны разнообразием упражнений, таких как становая тяга, приседания и гиперэкстензия.

Миф 5. Боль и дискомфорт — это признаки роста мышц. Этот миф не имеет научных оснований и может привести к травмам. Фокусируйтесь на ощущении мышц и правильной технике, вместо того чтобы стремиться к максимальным нагрузкам на каждой тренировке.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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