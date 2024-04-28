Освежающий лимонад с яблочным уксусом и лимонным соком: оригинальная шипучка убивает микробов

Как приготовить лимонад с яблочным уксусом

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие в своём детстве экспериментировали, в том числе готовили вкусную шипучку из соды и уксуса. Пенящийся напиток напоминал газировку. Почему бы не попробовать повторить опыты? Предлагаем вам приготовить лимонад с яблочным уксусом. Правда, соду заменим на лимонный сок.

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Между прочим, это отличный иммуностимулирующий напиток.

Уксус помогает контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Он также обладает противомикробными свойствами. Между тем лимон богат витамином С, повышающим иммунитет.

Чтобы приготовить уксусный лимонад, просто смешайте в стакане 2 столовые ложки яблочного уксуса, 2 столовые ложки мёда и две столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Остальное залейте водой.

Яблочный уксус категорически противопоказан тем, кто страдает язвой, панкреатитом, а также гастритом с повышенной кислотностью. Возможна и индивидуальная непереносимость продукта. Также уксус не лучшим образом влияет на зубную эмаль.