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Васильев считает, что "надо было всем всерьёз навалиться", чтобы защитить Валиеву

Олимпийский чемпион Васильев считает, что то, как защищали Валиеву в CAS, — это позор

1:42
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил недовольство защитой фигуристки Камилы Валиевой во время слушания допингового дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Олимпийский чемпион Васильев считает, что то, как защищали Валиеву в CAS, — это позор
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсмен считает, что российские функционеры в данном случае не достаточно отстаивали интересы спортсменки. Васильев отметил, что дело Валиевой имеет большое значение для престижа страны, и её защита требовала намного более серьёзного подхода, включая привлечение зарубежных адвокатов.

"Я считаю, что это позор. Ведь дело в престиже страны. Валиева — своеобразный символ российского спорта, и позор, что мы спустя рукава отнеслись к этой проблеме. Надо было всем всерьез навалиться и привлечь серьёзных зарубежных адвокатов. Так что это проигрыш не Валиевой, а функционеров российского спорта", — сказал Васильев, которого цитирует ТАСС.

Также Васильев обратил внимание на то, что антидопинговые службы часто используют двойные стандарты и недостаточно наказывают спортсменов, совершивших гораздо более серьёзные нарушения антидопинговых правил, чем Валиева. Он считает, что такая двуличность разрушает систему регулирования, ни во что не ставя собственное законодательство.

CAS ранее дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, начиная с 25 декабря 2021 года. Валиева лишилась всех результатов, полученных после этой даты. Мотивировочная часть решения CAS указывает на то, что защита не представила достаточных доказательств или свидетелей, подтверждающих случайное попадание запрёщенного препарата в организм фигуристки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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