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Экспортную пошлину на золото могут отменить одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых

Экспортная пошлина на золото может быть отменена с 1 июня

0:57
Экономика

Заместитель главы Минфина России, Алексей Моисеев, выразил мнение о возможной отмене экспортной пошлины на золото, начиная с 1 июня 2024 года.

Экспортная пошлина на золото может быть отменена с 1 июня
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По его утверждению, это изменение может совпасть с вступлением в силу закона о введении дополнительного налогового коэффициента на добычу драгоценных металлов (НДПИ) в размере 78 000 рублей за килограмм золота.

Моисеев подчеркнул, что Минфин пришел к выводу о том, что непорядочные экспортеры будут облагаться пошлиной только в случае принятия наиболее строгих мер, которые, вероятно, могут нанести ущерб всей отрасли в целом.

В начале текущего месяца в Государственной Думе РФ было выдвинуто предложение об увеличении налога на золото на 78 000 рублей за килограмм с 1 июня по 31 декабря.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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