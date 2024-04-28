Экспортную пошлину на золото могут отменить одновременно с началом действия закона о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых

Заместитель главы Минфина России, Алексей Моисеев, выразил мнение о возможной отмене экспортной пошлины на золото, начиная с 1 июня 2024 года.
По его утверждению, это изменение может совпасть с вступлением в силу закона о введении дополнительного налогового коэффициента на добычу драгоценных металлов (НДПИ) в размере 78 000 рублей за килограмм золота.
Моисеев подчеркнул, что Минфин пришел к выводу о том, что непорядочные экспортеры будут облагаться пошлиной только в случае принятия наиболее строгих мер, которые, вероятно, могут нанести ущерб всей отрасли в целом.
В начале текущего месяца в Государственной Думе РФ было выдвинуто предложение об увеличении налога на золото на 78 000 рублей за килограмм с 1 июня по 31 декабря.
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