Переносят засуху, как настоящие чемпионы: эти цветы отлично растут в залитых солнцем местах

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Что посадить на солнечных участках

Садоводство » Цветы

Эти растения отлично растут на залитом солнце участке.

Что посадить на солнечных участках
Фото: commons.wikimedia.org by T.Voekler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мандевилла

Это прекрасное виноградное растение сохраняет свой яркий цвёт всё лето. Мандевилла бывает белого, розового, красного и кораллового цветов и украсит любую террасу, патио или клумбу своими цветами в форме трубы. Обычно к этому растению относятся как к однолетнему, но вы можете перенести его на зиму в помещение — только имейте в виду, оно имеет тенденцию сбрасывать листья.

Веерный цветок

Пышные соцветия этого низкорослого однолетника похожи на крошечные веера. Доступный в белом, розовом и фиолетовом цветах, этот солнечный цветок переносит жару и засуху как настоящий чемпион. Сажайте их в качестве бордюров вдоль дорожек, в контейнерах и в оконных ящиках.

Кошачья мята

Это многолетнее растение, которое после укоренения не боится жары, плохой почвы или засухи. С серебристо-зеленой листвой с мятным ароматом и шипами фиолетовых цветов, которые любят опылители, это растение обязательно должно быть в любом саду.

Мандевилла или Дипладения - как правильно | Цветущее комнатное растение. Давайте знакомиться.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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