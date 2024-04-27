Телеведущий Антон Красовский заявил, что ему больно от разлуки с Пугачёвой: "Я всё равно буду с ней"

Телеведущий Антон Красовский признался, что ему не хватает Пугачёвой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Антон Красовский написал сентиментальный пост в честь покинувшей Россию Аллы Пугачёвой.

Фото: https://www.instagram.com/krasovkin by Инстаграм Антона Красовского is licensed under public domain

Красовский разместил в Инстаграм* чёрно-белый снимок, на котором он сидит рядом с Аллой Пугачёвой. Фото сопровождается признанием в том, что он скучает по Примадонне.

Журналист не одобряет нападки на народную артистку СССР.

"Я сделал первый шаг под "Арлекино". И я научился выговаривать "р" под "Миллион алых роз". Я узнал о Мандельштаме, благодаря ей. Я помню Чернобыль с ней", — написаал телеведущий в своём микроблоге.

Красовский заявил, что испытывает боль от разлуки с певицей.

"Мне больно, что она не со мной. Но я всё равно буду с ней", — заявил Красовский.

Ранее уволенный с телевидения Антон Красовский признался, что распродаёт вещи из-за бедственного положения.

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