На Украине найден неожиданный способ сберечь дом от пыли

Украинцам посоветовали плотнее закрывать окна

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Держите окна плотно закрытыми, чтобы в доме не скапливалась пыль, посоветовал своим читателям украинский "Обозреватель".

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области is licensed under public domain

В пятницу издание опубликовало заметку с лайфхаками, призванными помочь сделать необходимость уборки в доме как можно более редкой. Среди них — совет закрывать окна, особенно в ветреные дни.

"Грязь часто попадает в дом с улицы и скапливается на поверхностях", — объясняется в статье.

Кроме того, сайт советует применять воздухоочистители, а мебели с тканевой обивкой предпочесть кожаную или виниловую.

Ранее "БелНовости" предлагали использовать глицерин в качестве антистатика для профилактики оседания пыли на поверхностях.