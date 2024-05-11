Держите окна плотно закрытыми, чтобы в доме не скапливалась пыль, посоветовал своим читателям украинский "Обозреватель".
В пятницу издание опубликовало заметку с лайфхаками, призванными помочь сделать необходимость уборки в доме как можно более редкой. Среди них — совет закрывать окна, особенно в ветреные дни.
"Грязь часто попадает в дом с улицы и скапливается на поверхностях", — объясняется в статье.
Кроме того, сайт советует применять воздухоочистители, а мебели с тканевой обивкой предпочесть кожаную или виниловую.
Ранее "БелНовости" предлагали использовать глицерин в качестве антистатика для профилактики оседания пыли на поверхностях.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.