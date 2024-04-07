Телеведущий Антон Красовский признался, что распродаёт вещи из-за безденежья: настали голодные дни

Телеведущий Антон Красовский сообщил, что отчаянное финансовое положение заставило его распродовать вещи.
Отстранённый от работы на российском телевидении Красовский стал испытывать острую нехватку денег.
"Но совсем уже сволота одиночество, когда в нём ещё и начинаешь продавать вещи. Часы, купленные когда-то в жирные годы. Картины Жерноклюева. Увы не лучшие у мастера. Вот — может — и квартиру", — пожаловался Красовский в своём Telegram-канале.
Телеведущий обратился к эмигрантам с призывом не радоваться. Звезда ТВ объяснил, что в свои голодные дни предпочитает оставаться с родной страной.
Ранее сообщалось, что журналиста Антона Красовского госпитализировали после возможного отравления.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.