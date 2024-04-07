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Телеведущий Антон Красовский признался, что распродаёт вещи из-за безденежья: настали голодные дни

Телеведущий Антон Красовский пожаловался на бедственное положение: распродаю вещи

0:47
Шоу-бизнес

Телеведущий Антон Красовский сообщил, что отчаянное финансовое положение заставило его распродовать вещи.

Телеведущий Антон Красовский пожаловался на бедственное положение: распродаю вещи
Фото: https://vk.com/krasovkin by ВК-аккаунт Антона Красовского is licensed under public domain

Отстранённый от работы на российском телевидении Красовский стал испытывать острую нехватку денег.

"Но совсем уже сволота одиночество, когда в нём ещё и начинаешь продавать вещи. Часы, купленные когда-то в жирные годы. Картины Жерноклюева. Увы не лучшие у мастера. Вот — может — и квартиру", — пожаловался Красовский в своём Telegram-канале.

Телеведущий обратился к эмигрантам с призывом не радоваться. Звезда ТВ объяснил, что в свои голодные дни предпочитает оставаться с родной страной.

Ранее сообщалось, что журналиста Антона Красовского госпитализировали после возможного отравления.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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