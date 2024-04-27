Пчелиная пыльца: на что способен этот суперпродукт? Природный антибиотик, эффективный даже против сальмонеллы

Польза пчелиной пыльцы для здоровья

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Пчелиная пыльца богата витаминами группы В, аминокислотами, ферментами, минералами и жирными кислотами. Она может успокоить ЖКТ и улучшить пищеварение, облегчить проблемы с дыханием и даже сбалансировать гормоны.

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У вас всё ещё есть сомнения относительно того, на что способен этот суперпродукт?

Пчелиная пыльца богата флавоноидами, мощными антиоксидантами, способными подавлять воспаления. На протяжении веков пчелиная пыльца использовалась как народное средство от различных проблем со здоровьем, особенно аллергии. Она богата белком, способствует увеличение мышечной массы, также пчелиная пыльца содержит больше аминокислот, чем говядина, сыр или яйца. Этот продукт обязателен к употреблению веганами.

Исследования показали, что продукты пчеловодства, такие как пчелиная пыльца, могут помочь в борьбе с раком, подавляя рост опухоли и убивая раковые клетки. Пчелиная пыльца обладает антибактериальными свойствами. В частности, она содержит природный антибиотик, эффективный против сальмонеллы и других опасных бактерий.

Этот богатый питательными веществами продукт повышает даже фертильность у женщин. Пыльца помогает стимулировать функцию яичников при попытке зачатия, увеличивая вероятность наступления беременности.