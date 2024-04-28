Евгений Петросян рассказал, что его пытались обмануть телефонные мошенники

Юморист Евгений Петросян рассказал, как вывел телефонных аферистов на читстую воду.
Петросян записал в своём Инстаграм* видео, в котором рассказал о попытках мошенников его обмануть. Артист поведал, что ему поступил звонок от неизвестного, который заявил, что у него закончился срок абонентского договора.
Евгений Ваганович отметил, что он сразу заподозрил неладное. Когда же звонивший попросил у него пароль от Госсулуг сомнений у юмориста уже не осталось.
78-летний артист объяснил, что рядом с ним находился знающий человек, который помог ему понять происходящее.
Петросян призвал быть бдительными и помочь пожилым родственникам защититься от мошенников.
Ранее Евгений Петросян показал фотографию с наследником, сыном Ваганом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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