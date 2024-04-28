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Евгений Петросян рассказал, что его пытались обмануть телефонные мошенники

Евгений Петросян пожаловался на телефонных мошенников

1:00
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян рассказал, как вывел телефонных аферистов на читстую воду. 

Евгений Петросян пожаловался на телефонных мошенников
Фото: https://vk.com/e_petrosyan by ВК-аккаунт Евгения Петросяна is licensed under public domain

Петросян записал в своём Инстаграм* видео, в котором рассказал о попытках мошенников его обмануть. Артист поведал, что ему поступил звонок от неизвестного, который заявил, что у него закончился срок абонентского договора. 

Евгений Ваганович отметил, что он сразу заподозрил неладное. Когда же звонивший попросил у него пароль от Госсулуг сомнений у юмориста уже не осталось.

78-летний артист объяснил, что рядом с ним находился знающий человек, который помог ему понять происходящее. 

Петросян призвал быть бдительными и помочь пожилым родственникам защититься от мошенников. 

Ранее Евгений Петросян показал фотографию с наследником, сыном Ваганом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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