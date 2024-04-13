Юморист Евгений Петросян рассказал о чувстве юмора сына: "Ваган шутит!"

Евгений Петросян показал фотографию с наследником

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Евгений Петросян поделился трогательной фотографией с сыном Ваганом.

Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny by Инстаграм Евгения Петросяна is licensed under public domain

В Инстаграм* Евгения Петросяна появилось фото, на котором 4-летний Ваган что-то шепчет на ухо своему знаменитому отцу. Юмориста слова мальчика умиляют, и он расплывается в широкой улыбке.

"Ваган шутит!" — подписал кадры артист.

Фото Петросяна с сыном появилось почти одновременно с фото Татьяны Брухуновой с дочерью. Жена комика впервые показала лицо полугодовалой дочки Матильды.

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