Юморист Евгений Петросян рассказал о чувстве юмора сына: "Ваган шутит!"

Евгений Петросян поделился трогательной фотографией с сыном Ваганом.
В Инстаграм* Евгения Петросяна появилось фото, на котором 4-летний Ваган что-то шепчет на ухо своему знаменитому отцу. Юмориста слова мальчика умиляют, и он расплывается в широкой улыбке.
"Ваган шутит!" — подписал кадры артист.
Фото Петросяна с сыном появилось почти одновременно с фото Татьяны Брухуновой с дочерью. Жена комика впервые показала лицо полугодовалой дочки Матильды.
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