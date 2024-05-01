Жёлтый или оранжевый пищевой краситель для выпечки: экспериментируем с куркумой. Шафран тоже подойдёт

Как приготовить жёлтый и оранжевый пищевой краситель для выпечки?

Чтобы сделать жёлтый или оранжевый пищевой краситель, попробуйте поэкспериментировать с куркумой.

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Порошок куркумы можно добавлять и в чистом виде в глазурь или тесто, но если вы хотите приготовить более традиционный краситель, то следуйте этому рецепту.

Ингредиенты

1 чайная ложка куркумы,

1/2 стакана воды.

Приготовление

Растворите одну чайную ложку куркумы в половине стакана воды. В кастрюле на плите доведите смесь куркумы до кипения.

Используйте несколько капель смеси, чтобы придать глазури или выпечке жёлтый цвет. Добавьте больше, если хотите получить оранжевый цвет.

Альтернативно вы можете использовать измельчённые манго. Шафран тоже подойдёт, но он дороже куркумы. Шафрана не добавляйте слишком много, потому что он перебьёт другие вкусы вашего блюда.