Жёлтый или оранжевый пищевой краситель для выпечки: экспериментируем с куркумой. Шафран тоже подойдёт

Чтобы сделать жёлтый или оранжевый пищевой краситель, попробуйте поэкспериментировать с куркумой.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic