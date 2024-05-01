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Врач назвала виды спорта, которые рекомендованы при остеохондрозе

Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?

1:41
Спорт

Врач-травматолог-ортопед Дарья Черемисова из Первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" рассказала, какими видами спорта можно заниматься тем, кто страдает остеохондрозом.

Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?
Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В разговоре с "Чемпионатом" эксперт назвала виды спорта и упражнения, которые можно выполнять при остеохондрозе:

  1. Плавание: благодаря действию на все мышцы тела, плавание улучшает кровообращение и укрепляет мышечный корсет, одновременно исключая осевую нагрузку на суставы. Кроме того, плавание помогает расслабиться и снизить стресс, что важно для каждого из нас.
  2. Йога: практика йоги улучшает гибкость и растяжку мышц, снижает болевые ощущения в спине и шее и способствует улучшению работы дыхательной системы.
  3. Эллиптический тренажер и скандинавская ходьба: эти виды спорта могут быть полезными для укрепления мышечных корсетов и улучшения кровообращения. Однако необходимо следить за правильной постановкой и техникой выполнения упражнений, чтобы не усугубить течение заболевания.

К упражнениям, которые не рекомендуются при остеохондрозе, относятся приседания с грузом или подъём тяжестей. Дело в том, что такие упражнения могут привести к вредному воздействию на здоровье. Прежде всего, перед началом занятий спортом важно проконсультироваться с врачом, определить стадию заболевания и выбрать подходящий комплекс упражнений. Также важно заниматься под контролем тренера, который знает, как правильно делать различные элементы, чтобы не навредить позвоночнику.

Гимнастика при поясничном остеохондрозе. ТОП-10 лучших упражнений для поясницы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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