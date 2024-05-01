Врач назвала виды спорта, которые рекомендованы при остеохондрозе

Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-травматолог-ортопед Дарья Черемисова из Первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" рассказала, какими видами спорта можно заниматься тем, кто страдает остеохондрозом.

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В разговоре с "Чемпионатом" эксперт назвала виды спорта и упражнения, которые можно выполнять при остеохондрозе:

Плавание: благодаря действию на все мышцы тела, плавание улучшает кровообращение и укрепляет мышечный корсет, одновременно исключая осевую нагрузку на суставы. Кроме того, плавание помогает расслабиться и снизить стресс, что важно для каждого из нас. Йога: практика йоги улучшает гибкость и растяжку мышц, снижает болевые ощущения в спине и шее и способствует улучшению работы дыхательной системы. Эллиптический тренажер и скандинавская ходьба: эти виды спорта могут быть полезными для укрепления мышечных корсетов и улучшения кровообращения. Однако необходимо следить за правильной постановкой и техникой выполнения упражнений, чтобы не усугубить течение заболевания.

К упражнениям, которые не рекомендуются при остеохондрозе, относятся приседания с грузом или подъём тяжестей. Дело в том, что такие упражнения могут привести к вредному воздействию на здоровье. Прежде всего, перед началом занятий спортом важно проконсультироваться с врачом, определить стадию заболевания и выбрать подходящий комплекс упражнений. Также важно заниматься под контролем тренера, который знает, как правильно делать различные элементы, чтобы не навредить позвоночнику.

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