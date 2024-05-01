Как провести газ на садовый участок?

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Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации

1:55
Недвижимость » Проекты

Уже с этого года по распоряжению Владимира Путина садовые участки при программе газификации были приравнены 

Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации
Фото: Unsplash by Mykola Makhlai

Чтобы провести газ на садовый участок, необходимо:

Собрать документы. В первую очередь — технические условия (ТУ), разрешение на подключение к магистрали, по которой передаётся газ. Стандартный пакет документов: запрос на выдачу ТУ, копии документов, подтверждающих права на земельный участок и здание, на нём расположенное, копия документа, удостоверяющего личность, план участка, согласие собственника и доверенность — в том случае, если документы подаёт не лично он.

Подать заявку. Это можно сделать дистанционно через портал госуслуг, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний региона. Также можно посетить офисы МФЦ, а также стационарный или выездной мобильный офис газораспределительной организации.

К заявке нужно приложить необходимые документы. 
Заключить договор с проектной организацией. Это может быть газораспределительная организация вашего региона или сторонняя компания, они подготовят проект газификации участка и дома. На этом этапе потребуются топографический план участка, технические паспорта на оборудование и здание, к которому будет подводиться газ.

Составить план газификации. Благодаря ему можно правильно составить разводку и спланировать подведение газа наиболее оптимальным способом.

Приступить к монтажным работам.

Важно учесть, что при газификации частного дома все работы оплачивает владелец. Но если дом находится в каком-либо населённом пункте, в котором проведён центральный газопровод, он имеет право на бесплатное подведение газа прямо к участку. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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