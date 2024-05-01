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Можно ли оформить каско в рассрочку и кому выгоден такой полис

Покупка каско в рассрочку выгодна владельцам дорогих машин

2:27
Страхование

В России обязательным полисом для водителей является ОСАГО. Добровольная страховка каско даёт более широкие возможности защиты, но автовладельцы часто отказываются от него из-за высокой цены. Решить эту проблему поможет оформление каско в рассрочку. АСН рассказало, как это сделать.

Покупка каско в рассрочку выгодна владельцам дорогих машин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особенность услуги

Каско в рассрочку — это полис, который клиент оплачивает постепенно. Страховая премия разбивается на несколько платежей. Они вносятся по графику, который выдаётся водителю вместе со страховым договором.

Каско в рассрочку предоставляется не в каждой компании, поэтому нужно предварительно уточнить у страховщика наличие такой возможности.

Когда рассрочка актуальна

Рассрочка выгодна тем, кто не хочет платить сразу много за страхование автомобиля. Особенно удобна она обладателям дорогих машин, каско по которым превышает 100 тыс. рублей.

Плюсы и минусы

Главное преимущество каско в рассрочку — снижение финансовой нагрузки на владельца автомобиля. Кроме того, благодаря рассрочке можно купить более дорогую страховку. При этом принцип действия каско существенно не меняется — водитель так же получает возмещение от страховщика, даже если сам является виновником ДТП.

Минусы у страховки в рассрочку тоже есть. Так, некоторые страховые компании увеличивают цену на такие полисы, так как в цену включена страховка от невыплаты всей суммы клиентом.

Еще одно возможное неудобство — купить каско в рассрочку можно обычно на период не менее года, так как страховщику невыгодно разбивать платежи по договорам со сроком действия 3-6 месяцев.

Как быть при наступлении страхового случая

Действия обладателя каско в рассрочку при наступлении страхового случая остаются неизменными: нужно позвонить в страховую и сообщить о происшествии, после чего следовать указаниям менеджеров.

Некоторые страховщики не выплачивают компенсацию при ДТП, пока вся страховая премия по каско не будет перечислена на счёт компании. страховщика. Либо предлагают частичное возмещение вреда — соразмерно сумме уже внесённых средств. Эти моменты лучше сразу уточнить перед покупкой полиса, чтобы потом не получить неприятных сюрпризов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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