Мама рэпера Тимати рассекретила имя женщины, которая будит её сына по утрам: мой сын — счастливчик

Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова показала по-настоящему близкую её сыну женщину.

Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public domain

Мама Тимати разместила в своём "Инстаграме"* фото красивой женщины, которой музыкант полностью доверяет.

Симона рассказала, что тяжело расставалась с предудущим директором сына.

"Я запаниковала, так как отлично знаю "свой товар"… Кто будет его будить, заставлять приходить вовремя на съёмки и репетиции, напоминать о встречах?!!" — написала родительница артиста.

Она отметила, что её сын счастливчик, так как ему попалась другой очень хороший директор с мужским складом ума.

"Надя уже давно не директор, она близкий друг, равноценный партнёр и в жизни, и в бизнесе", — рассказала Симона.

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