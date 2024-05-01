Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вросшие волосы и воспаления: почему вам не стоит брить руки
4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час
С 1 мая россияне могут получить визу в Сирию онлайн
Автоэксперты предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто
Как легально не платить за услуги ЖКХ?
Рецепт сливочного крем-супа из корня сельдерея
Почему стоит посадить котулу щетиноволосую
Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?
Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации
Мама рэпера Тимати рассекретила имя женщины, которая будит её сына по утрам: мой сын — счастливчик

Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном

0:55
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова показала по-настоящему близкую её сыну женщину.

Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном
Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public domain

Мама Тимати разместила в своём "Инстаграме"* фото красивой женщины, которой музыкант полностью доверяет.

Симона рассказала, что тяжело расставалась с предудущим директором сына.

"Я запаниковала, так как отлично знаю "свой товар"… Кто будет его будить, заставлять приходить вовремя на съёмки и репетиции, напоминать о встречах?!!" — написала родительница артиста.

Она отметила, что её сын счастливчик, так как ему попалась другой очень хороший директор с мужским складом ума.

"Надя уже давно не директор, она близкий друг, равноценный партнёр и в жизни, и в бизнесе", — рассказала Симона.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Проблемы ВСУ под Очеретино могут обрушить их оборону Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Крабовый салат в более свежем, весеннем варианте: без капусты и огурца
Последние материалы
Мама рэпера Тимати рассказал о женщине, которая всегда рядом с её сыном
Какими видами спорта можно заниматься при остеохондрозе?
Проведение газа на садовый участок: аспекты реализации
Валютные инвестиции: юань или доллар – что лучше?
Елизавета Арзамасова заявила, что всем надо "крылья расправлять навстречу счастью"
Соседи ставят забор между участками: что делать?
Покупка каско в рассрочку выгодна владельцам дорогих машин
Как приготовить жёлтый и оранжевый пищевой краситель для выпечки?
Чем опасно включение кондиционера сразу после запуска мотора
Учёные обнаружили, что крупные города Китая уходят под землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников