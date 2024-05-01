Мама рэпера Тимати рассекретила имя женщины, которая будит её сына по утрам: мой сын — счастливчик

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова показала по-настоящему близкую её сыну женщину.
Мама Тимати разместила в своём "Инстаграме"* фото красивой женщины, которой музыкант полностью доверяет.
Симона рассказала, что тяжело расставалась с предудущим директором сына.
"Я запаниковала, так как отлично знаю "свой товар"… Кто будет его будить, заставлять приходить вовремя на съёмки и репетиции, напоминать о встречах?!!" — написала родительница артиста.
Она отметила, что её сын счастливчик, так как ему попалась другой очень хороший директор с мужским складом ума.
"Надя уже давно не директор, она близкий друг, равноценный партнёр и в жизни, и в бизнесе", — рассказала Симона.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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