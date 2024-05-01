Могут ли соседи поставить забор между участками?

Соседи ставят забор между участками: что делать?

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Бывает, что при покупке участка соседи решают поставить забор по всему периметру, что

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вопрос установки забора между участками соседи решают между собой по взаимному согласию. Самый благоприятный вариант — когда оба соседа согласны с установкой забора и готовы разделить расходы. Тогда забор устанавливается строго по границе участков и считается общим.

Если один из соседей не хочет устанавливать забор, заставить его нельзя. Но и запретить установку забора, соответствующего нормам и правилам, он не вправе. В этом случае все затраты берёт на себя инициатор строительства, ему и принадлежит построенный забор.

Чтобы избежать возможных недоразумений и претензий, нужно сперва убедиться, что участок имеет установленные границы (проведено его межевание в соответствии с действующим законодательством), забор располагается строго по линии этой границы, имеется подписанное согласие соседей на установку забора по межевой границе.

Споры между соседями по вопросам благоустройства земельных участков разрешаются либо переговорами, либо в суде. Рассматривая претензии соседей друг к другу, суд принимает во внимание все обстоятельства.