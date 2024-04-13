Татьяна Брухунова впервые показала лицо полугодовалой дочери от Петросяна: "Какая сладкая конфетка"

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как выглядит её полугодовалая дочка.
Брухнова разместила в Инстаграм* фотографию, на которой держит на руках маленькую девочку с пухлыми щёчками.
"Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда", — написала Татьяна под снимком.
Подписчики активно комментировали фото.
"Мамина радость, очень похожа на маму";
"Какая куколка. Мамина копия";
"Какая сладкая конфетка", — писали фолловеры под постом жены Петросяна.
Ранее Брухунова удивила публику, обпубликовав семейное фото с дочерью. Супруга юмориста скрывала от общественности как саму беременность, так и рождение девочки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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