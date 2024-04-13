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Татьяна Брухунова впервые показала лицо полугодовалой дочери от Петросяна: "Какая сладкая конфетка"

Жена Евгения Петросяна показала лицо маленькой дочери Матильды: "Воплощение моей мечты"

0:53
Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, как выглядит её полугодовалая дочка.

Жена Евгения Петросяна показала лицо маленькой дочери Матильды: "Воплощение моей мечты"
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Брухнова разместила в Инстаграм* фотографию, на которой держит на руках маленькую девочку с пухлыми щёчками.

"Полгода моей безусловной любви! Моя девочка, воплощение моей мечты! Моя Матильда", — написала Татьяна под снимком.

Подписчики активно комментировали фото.

"Мамина радость, очень похожа на маму";

"Какая куколка. Мамина копия";

"Какая сладкая конфетка", — писали фолловеры под постом жены Петросяна.

Ранее Брухунова удивила публику, обпубликовав семейное фото с дочерью. Супруга юмориста скрывала от общественности как саму беременность, так и рождение девочки.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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