Что делать, если кот постоянно просится на улицу: советы опытных владельцев

Эксперты ответили, что делать, если кот просится на улицу

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка постоянно стремится выйти на улицу, важно выяснить причины такого поведения. Возможно, ей не хватает развлечений или комфорта дома, или ее манят уличные звуки и ароматы.

Фото: flickr.com by Craig Sunter is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, независимо от причин, необходимо предпринять шаги для обеспечения комфорта и безопасности вашего питомца, чтобы предотвратить его попытки сбежать из дома.

Создайте уютное пространство для кошки

Позаботьтесь о том, чтобы у кошки были подходящие игрушки, когтеточки, места для отдыха и уединения. Установите кошачий комплекс с домиком, чтобы она могла расслабиться и наблюдать за окружением.

Активно играйте с кошкой

Регулярно уделяйте время играм с питомцем, чтобы он не скучал и мог выплеснуть свою энергию. Если у вас не хватает времени, приобретите интерактивные игрушки, которые развлекут кошку в ваше отсутствие. Также обеспечьте ей достаточно вашего внимания Кроме игр, проявляйте заботу и любовь, общайтесь с кошкой каждый день, гладьте её и т. д. Эти простые действия помогут укрепить вашу связь с питомцем и снизить его стресс.

Обеспечьте безопасность в доме

Так как ваш кот проявляет настойчивость в желании убежать, убедитесь, что у него не будет такой возможности. Проверьте дом на наличие потенциально опасных мест, например, открытых окон, которые могут привести к травмам.

Используйте отпугивающие средства

В магазинах доступны специальные репелленты с запахом, который не нравится кошкам. Их использование может отвадить желание гулять, но применяйте их с осторожностью, чтобы не навредить животному.

Не забывайте о помощи специалистов

Если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно, обратитесь за помощью к ветеринару или психологу для животных. Они помогут найти решение.