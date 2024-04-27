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Потрясающий пентхаус Дженнифер Лопес в Нью-Йорке: роскошь и элегантность в центре Манхэттена

Дженнифер Лопес 7 лет продавала пентхаус в Нью-Йорке за $25 млн

1:32
Недвижимость

По информации New York Post (NYP), Дженнифер Лопес, американская певица, успешно нашла покупателя для своего роскошного пентхауса в Нью-Йорке после семилетнего периода продажи.

Дженнифер Лопес 7 лет продавала пентхаус в Нью-Йорке за млн
Фото: www.flickr.com by DVSROSS is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Исходная цена составляла почти 27 миллионов долларов (около 2,5 миллиарда рублей), однако с 2017 года она была снижена на два миллиона. Лопес купила эту квартиру в 2014 году за немного больше 20 миллионов долларов.

Пентхаус представляет собой просторный дюплекс в отеле Whitman на Манхэттене, построенном в 1924 году. В этом шестиэтажном здании всего четыре квартиры. Соседями Дженнифер Лопес были дочь бывшего президента США Билла Клинтона и четырехкратный чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Джефф Гордон.

Пентхаус Лопес занимает 600 квадратных метров и включает в себя четыре спальни, шесть ванных комнат, большую гардеробную, домашний кинотеатр и кухню с обеденной зоной. Частный лифт выходит прямо в гостиную. В квартире также есть четыре террасы, оборудованные площадками для игры в крокет и гольф. Четырехметровые потолки, палладиевые окна и полы из белого дуба добавляют особый шик этому помещению. Для удобства хозяина предусмотрены два винных шкафа на сотню бутылок.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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