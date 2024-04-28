Пульмонолог опровергла опасные заблуждения об электронных сигаретах

Пульмонолог Исаева: электронные устройства не способствуют отказу от курения

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-пульмонолог и терапевт Яна Исаева подчеркнула, что электронные сигареты не только вредны, но и не помогают избавиться от зависимости от никотина. По её мнению, данный подход не может быть использован в качестве одной из альтернатив никотинзаместительной терапии.

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По мнению врача, те, кто отказываются от табака, предпочитая электронные сигареты, часто сохраняют свою привязанность к курению, но уже другого типа. Исаева напомнила, что эти устройства не так безопасны, как некоторые полагают.

"В отличие от обычных сигарет, которые изучены вдоль и поперёк, электронки появились менее 20 лет назад, поэтому их влияние на организм ещё не понятно до конца. Ну просто неизвестно нам, что будет с теми, кто использует устройства 20, 30, 50 лет, а ведь эти последствия могут быть просто любыми", — поделилась Яна Исаева.

Врач предупредила, что последствия употребления электронных сигарет проявляются немедленно, а не через годы. Они могут вызвать острые заболевания, включая серьёзные случаи пневмонии, которые наносят вред лёгким. Такие состояния входят в группу заболеваний, известных как EVALI, которые связаны с курением электронных сигарет и вейпов. В числе данных заболеваний — гиперчувствительный пневмонит и липоидная пневмония, которая даёт ощущение, что в лёгкие налили масло.