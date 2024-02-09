По мнению 4-кратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, фигуристку Камилу Валиеву, которую дисквалифицировали из-за допинга, кто-то мог подставить. Такое заявление он сделал агентству РИА Новости.
Спортсменка во время ходе слушаний в CAS назвала три версии причины произошедшего. Одна из них — акт саботажа из-за недостаточной организации безопасности на чемпионате РФ. Она предполагает, что много людей, в том числе родственники спортсменов, могли войти в раздевалки и зоны питания и положить запрещённое вещество в еду фигуристки.
"Не удивлюсь, если в этом деле и правда был злой умысел", — заявил Тихонов.
Информация о том, что допинг-проба оказалась положительной, стала известна 8 февраля 2022 года. Накануне этого дня закончился командный турнир на Олимпиаде.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.