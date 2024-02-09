Злой умысел: дисквалифицированную за допинг фигуристку Валиеву могли подставить, заявил 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов считает, что отстранённую Валиеву могли подставить

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мнению 4-кратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, фигуристку Камилу Валиеву, которую дисквалифицировали из-за допинга, кто-то мог подставить. Такое заявление он сделал агентству РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Спортсменка во время ходе слушаний в CAS назвала три версии причины произошедшего. Одна из них — акт саботажа из-за недостаточной организации безопасности на чемпионате РФ. Она предполагает, что много людей, в том числе родственники спортсменов, могли войти в раздевалки и зоны питания и положить запрещённое вещество в еду фигуристки.

"Не удивлюсь, если в этом деле и правда был злой умысел", — заявил Тихонов.

Информация о том, что допинг-проба оказалась положительной, стала известна 8 февраля 2022 года. Накануне этого дня закончился командный турнир на Олимпиаде.

Озвучены Новые Странные детали в деле Камилы Валиевой