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Импортозамещение коснулось и стоматологии: в России разработали новую технологию производства зубных имплантов

Уральские учёные разработали новую технологию производства зубных имплантов

1:31
Наука

Учёные из Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН разработали новый метод производства керамических коронок и зубных имплантатов из диоксида циркония.

Уральские учёные разработали новую технологию производства зубных имплантов
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Этот материал выбран за его превосходные характеристики, такие как хорошая биосовместимость и меньшее количество побочных реакций по сравнению с традиционными титановыми имплантатами. Данный подход позволяет создавать продукцию, которая по качеству не уступает зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходит их.

Проект актуален в свете текущих экономических санкций, которые ограничивают доступ к зарубежным медицинским материалам и технологиям. В результате в России возникает необходимость в разработке и производстве собственных медицинских изделий. Первые партии новых коронок и имплантатов планируется ввести в обращение на российском рынке к 2027 году, что предложит доступную альтернативу дорогим импортным изделиям, сообщают Известия.

Научный руководитель проекта Юрий Зайков подчёркивает важность данной инициативы для обеспечения независимости России в области медицинских материалов и технологий. Освоение производства керамических имплантатов из диоксида циркония в России также может способствовать расширению их использования, учитывая многочисленные преимущества этого материала перед другими альтернативами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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