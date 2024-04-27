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Ухаживаем за алоэ: растение вырастет красивым и здоровым — вот что важно учесть

Как ухаживать за алоэ

2:06
Садоводство » Комнатные цветы

Если у вас дома есть растение алоэ или вы планируете купить его в ближайшее время и хотите, чтобы оно прослужило долго, вам нужно знать, как правильно за ним ухаживать.

Как ухаживать за алоэ
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полив

Проверьте уровень влаги в почве, прежде чем давать растению очередное питьё. Воткните палец или деревянную шпажку в почву; если вы всё еще чувствуете некоторую влажность, подождите ещё несколько дней перед поливом. Сначала нужно дать почве полностью просохнуть.  

Солнечный свет и размещение

Держите растение алоэ в месте с ярким непрямым освещением. Несмотря на пустынное происхождение, алоэ может получить солнечные ожоги, если на него внезапно попадет слишком много света. Если ваше растение всё-таки обгорит на солнце, вы увидите белые или светло-коричневые пятна на зеленых листьях. После ожога листья сохранят этот цвет.

Температура

Алоэ также чувствительно к резким колебаниям температуры. Держите растение подальше от сквозняков в дверях и окнах, особенно зимой. Это также означает, что вам не следует размещать растение непосредственно на пути к вентиляционным отверстиям кондиционера или отопления.

Почва

Алоэ — суккулент, поэтому почва с достаточным дренажем имеет решающее значение. Идеально подходит почвенная смесь для суккулентов, но вы также можете выбрать стандартную почву для горшков и смешать с перлитом или песком.

Температура и влажность

Алоэ произрастает в засушливых и тропических условиях, что означает, что оно любит теплую погоду. В частности, оно предпочитает температуру от 55 до 85 градусов. Алоэ не переносит морозов, поэтому, если вы выращиваете его в горшке на открытом воздухе, вам нужно перенести его в помещение на более холодные месяцы. Растение не требует дополнительной влажности; ваши стандартные условия воздуха в помещении вполне приемлемы.

Как выращивать алоэ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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