Как распознать некачественный бензин: ответы, которые могут спасти ваш автомобиль и кошелек

Что делать, если случайно заправил машину некачественным топливом

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После заправки автомобиля некачественным бензином последствия обычно ощущаются сразу. Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев перечислил основные признаки такого топлива в интервью "Известиям".

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Эксперт отметил, что наиболее частыми симптомами являются детонационные стуки, которые происходят при использовании бензина с низким октановым числом. Это может случиться как по недосмотру водителя, так и вследствие преднамеренной подмены.

Среди других негативных последствий — внезапная потеря мощности, неожиданные отключения двигателя и сложности с его запуском.

Пономарев также указал на проблемы с свечами зажигания, которые могут выйти из строя и покрыться красноватым нагаром, что часто связано с некачественным бензином. Другой признак плохого топлива — проблемы с ускорением, вызванные сбоями в экологической системе автомобиля.

В случае возникновения хотя бы одного из этих симптомов, Пономарев советует немедленно остановить автомобиль, заглушить двигатель, вызвать эвакуатор и отвезти машину в ближайший сервис. Продолжение движения может привести к дополнительным рискам и значительным расходам на ремонт.

По словам эксперта, если после заправки возникают проблемы, необходимо обратиться в автосервис для оценки ущерба и определения возможной причины, что подтвердит лабораторное исследование.