Арест за негативный отзыв в Таиланде: история британского туриста на Пхукете

В Таиланде турист оказался арестован за плохой отзыв о ресторане

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде начались аресты туристов за публикацию негативных отзывов о местах общественного питания. Один из таких случаев касается 21-летнего британца по имени Александр, которого задержали агенты Центрального бюро расследований, сообщают местные СМИ. По данным следствия, он написал несколько отрицательных отзывов о итальянском ресторане на острове Пхукет в Google.

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Отзывы привели к снижению рейтинга заведения на Google Maps с 4,9 до 3,1 звезды. Владелец ресторана подозревает, что Александр намеренно пытался навредить его бизнесу из-за личного конфликта. Ранее между ними произошел спор из-за использования Александром входа ресторана для доступа к своей квартире без разрешения владельца.

После того как был начат судебный процесс, Александр попытался уехать с Пхукета в Бангкок, но 8 мая его арестовали сотрудники полицейского участка Саху с поддержкой CIB. Ему предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации в компьютерной системе, что может нанести вред обществу. За это предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа до 100 000 батов. Александр отрицает все обвинения. Этот случай подчеркивает строгие меры, с которыми могут столкнуться туристы в Таиланде.