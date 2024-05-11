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Скрытые ошибки в работе со сцеплением: не сжигайте свой автомобиль раньше времени

Как продлить срок службы сцепления: важные советы для каждого водителя

1:26
Авто

Сцепление в автомобиле — критически важный компонент, срок службы которого сильно зависит от манеры вождения. В отличие от моторного масла, замена сцепления не регламентируется производителем. Однако правильное обращение с педалью сцепления значительно продлит срок службы этого узла.

Как продлить срок службы сцепления: важные советы для каждого водителя
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Одной из распространённых ошибок является медленное отпускание сцепления при высоких оборотах двигателя. Это приводит к пробуксовке диска сцепления, ускоряя его износ и перегревая другие компоненты. Перегрев вызывает резкий запах и даже дым. Ручной тормоз следует использовать при трогании в гору, избегая повышения оборотов до 3000 и выше. Манёвры на стоянке нужно выполнять с минимальными оборотами.

На светофорах рекомендуется переводить рычаг в нейтральное положение и отпускать сцепление, иначе выжимной подшипник изнашивается быстрее. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, чтобы диск полностью прилегал к маховику.

Дополнительная нагрузка на сцепление возникает при буксировке прицепа или полном загружении автомобиля. Это требует большей мощности от двигателя и ускоряет износ узла. Следуя этим рекомендациям, можно избежать преждевременной замены сцепления, сохраняя его работоспособность на длительный срок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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