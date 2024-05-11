Учёные обнаружили новую частицу в Пекине: возможное рождение глюония взбудоражило физиков

Учёные впервые наблюдали состоящие лишь из силы частицы

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Работа на коллайдере частиц в Пекине привела к потенциальному открытию глюония (глюбола) — частицы X(2370), образующейся при распаде мезона J/ψ.

Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon is licensed under CC-by-2.0

С 2008 года Пекинский спектрометр III зафиксировал 10 млрд событий формирования J/ψ-частиц, которые быстро распадаются. X(2370), выделенная среди продуктов распада, обладает свойствами, соответствующими ожидаемым для глюбола: она не имеет электрического заряда, обладает нечетной четностью и массой в предполагаемом диапазоне. Эти характеристики согласуются с предсказаниями квантовой хромодинамики. В отличие от обычных адронов, где глюоны связывают кварки, глюболы состоят исключительно из глюонов, сообщает Planet Today.

Тем не менее, сложность в их изучении возникает из-за смешивания с кварковыми частицами и распада на более знакомые частицы. Существует вероятность, что X(2370) может представлять другое экзотическое состояние, например тетракварк.