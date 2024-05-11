Галустян раскрыл секрет похудения на 14 килограммов

Галустян смог похудеть на 14 килограммов после отказа от шашлыка

Юморист Михаил Галустян признался, что смог сбросить 14 лишних килограммов, отказавшись от употребления шашлыка. Его слова приводит издание PROZvezd.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Михаила Галустяна в Инстаграм is licensed under public domain

Так, артист весил 80 килограммов при росте 163 см, в настоящее время его вес составляет 66 килограммов.

Галустян отказался не только от жареного мяса, но и от мучного, и других калорийных продуктов. Комик отмечает, что не знал раньше о разнообразии здоровой еды, которая к тому же может быть вкусной.

Похудевший юморист не отрицает, что изредка позволяет себе шашлык.

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