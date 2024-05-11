Галустян раскрыл секрет похудения на 14 килограммов

Юморист Михаил Галустян признался, что смог сбросить 14 лишних килограммов, отказавшись от употребления шашлыка. Его слова приводит издание PROZvezd.
Так, артист весил 80 килограммов при росте 163 см, в настоящее время его вес составляет 66 килограммов.
Галустян отказался не только от жареного мяса, но и от мучного, и других калорийных продуктов. Комик отмечает, что не знал раньше о разнообразии здоровой еды, которая к тому же может быть вкусной.
Похудевший юморист не отрицает, что изредка позволяет себе шашлык.
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