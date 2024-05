Галустян раскрыл секрет похудения на 14 килограммов

Юморист Михаил Галустян признался, что смог сбросить 14 лишних килограммов, отказавшись от употребления шашлыка. Его слова приводит издание PROZvezd.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Михаила Галустяна в Инстаграм is licensed under public domain