Загадочные причины акне в зрелом возрасте: экспертные разъяснения

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Необычные причины возникновения акне у взрослых

1:44
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Возможно, мало кто поспорит, что акне может вызывать серьезный дискомфорт, особенно когда это происходит в зрелом возрасте. Но что именно приводит к появлению воспалений после 30 лет? Мы обсудили этот вопрос с экспертом и готовы поделиться полезной информацией.

Необычные причины возникновения акне у взрослых
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Организм начинает испытывать дефицит важных питательных веществ, которые ранее активно накапливались. После 25 лет у нас начинается потеря многих элементов, таких как железо и витамин A, что оказывает негативное воздействие на кожу. В результате кожа может стать бледной, проявиться венозная сетка и воспаления. Проверка уровня железа и витамина A может быть полезна во время следующего медицинского осмотра.

Генетическая предрасположенность также может играть роль в появлении акне. Если один из родителей имел проблемную кожу, вероятность столкнуться с аналогичной проблемой у вас также высока. Хотя акне обычно возникает в период подросткового возраста, но не исключены случаи, когда воспаления начинают беспокоить после 30-35 лет. В такой ситуации важно обратиться к квалифицированному дерматологу для консультации и назначения необходимого лечения.

Лекарственные препараты, которые принимаются для лечения других заболеваний, также могут негативно влиять на кожу, особенно гормональные препараты. Если вы замечаете, что ваша кожа начала испытывать серьезные проблемы после приема таких препаратов, важно сообщить об этом вашему лечащему врачу для корректировки дозировки или назначения альтернативного лечения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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